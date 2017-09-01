В Кемерове семиклассник спас из пожара грудного младенца

13-летний Антон Шишкин, рискуя жизнью, забрался в горящий дом и вынес оттуда 9-месячного ребенка.

Торжественную линейку в кемеровской школе сегодня прервали следователи. Сотрудники СК приехали в школу, чтобы наградить 13-летнего Антона Шишкина. Подросток, рискуя жизнью, спас из пожара 9-месячного ребенка.



Шишкин возвращался с прогулки, когда заметил пожар в доме родственников. Вместе с товарищем он разбил окно и забрался в дом. Он вынес оттуда 9-месячного племянника. Трехлетнюю девочку, также находившуюся в доме, спасти не удалось.



После обследования места ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как выяснилось, во время пожара родителей дома не было, а малышей они оставили под присмотром некоего Константина Шишкина. Мужчина видел, как горит дом, но пожарным звонить не стал, а сразу после инцидента скрылся.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.