В Стокгольме оштрафовали мужчину, евшего бекон перед мусульманками

Жителя Стокгольма признали виновным в оскорбительном поведении за то, что он ел бекон в присутствии мусульманок.
Стокгольмский суд приговорил 53-летнего шведа к штрафу за то, что он демонстративно ел бекон в поезде перед тремя женщинами в хиджабах. Когда мусульманки пересели на другие места, он отправился за ними, чтобы снова попасться им на глаза. Однако на суде он заявил, что собирался извиниться перед женщинами.
Мужчину обвинили в оскорбительном поведении и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку. Второй пункт обвинения впоследствии сняли, так как не было доказательств, сообщает «Интерфакс».
Преступнику придется выплатить штраф в 9 тыс. крон (1120 долларов), а также по 5 тыс. шведских крон (630 долларов) каждой из женщин в качестве компенсации за моральный ущерб.
Мужчину обвинили в оскорбительном поведении и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку. Второй пункт обвинения впоследствии сняли, так как не было доказательств, сообщает «Интерфакс».
Преступнику придется выплатить штраф в 9 тыс. крон (1120 долларов), а также по 5 тыс. шведских крон (630 долларов) каждой из женщин в качестве компенсации за моральный ущерб.
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