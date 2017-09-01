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  • 01.09, 13:04

    В Стокгольме оштрафовали мужчину, евшего бекон перед мусульманками

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    В Стокгольме оштрафовали мужчину, евшего бекон перед мусульманками

    В Стокгольме оштрафовали мужчину, евшего бекон перед мусульманками

    Жителя Стокгольма признали виновным в оскорбительном поведении за то, что он ел бекон в присутствии мусульманок.

    Стокгольмский суд приговорил 53-летнего шведа к штрафу за то, что он демонстративно ел бекон в поезде перед тремя женщинами в хиджабах. Когда мусульманки пересели на другие места, он отправился за ними, чтобы снова попасться им на глаза. Однако на суде он заявил, что собирался извиниться перед женщинами.

    Мужчину обвинили в оскорбительном поведении и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку. Второй пункт обвинения впоследствии сняли, так как не было доказательств, сообщает «Интерфакс».

    Преступнику придется выплатить штраф в 9 тыс. крон (1120 долларов), а также по 5 тыс. шведских крон (630 долларов) каждой из женщин в качестве компенсации за моральный ущерб.

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