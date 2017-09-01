ГИБДД предупредила о резком росте смертности в ДТП после 2018 года

ГИБДД считает, что число жертв в ДТП в ближайшие годы увеличится
из-за старения водителей и автомобилей.
Неутешительный прогноз содержится в проекте стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года, который был представлен на заседании правительственной комиссии.
В документе говорится, что снижение аварийности на дорогах в последние годы было «нестабильным» — если в 2006–2008 годах отмечалась положительная динамика, то в 2010–2012 годах она сменилась негативной. По прогнозу ГИБДД, в будущем ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному», в зависимости от развития российской экономики. Однако в любом случае после 2018 года произойдет резкий откат в области безопасности движения.
Среди причин в докладе упоминается неконтролируемый рост числа автомобилей, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за его техническим состоянием. Также говорится об увеличении разрыва между темпами автомобилизации и развитием дорожной сети, повышении среднего возраста водителей и «ряде экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности, пишет «Коммерсант».
При этом в документе не приводится конкретных мер по исправлению ситуации, а только общие формулировки. Например, в стратегии говорится о формировании «в общественном сознании негативного отношения к нарушителям ПДД» и развитии «механизмов экономического стимулирования» водителей к соблюдению правил.
В документе говорится, что снижение аварийности на дорогах в последние годы было «нестабильным» — если в 2006–2008 годах отмечалась положительная динамика, то в 2010–2012 годах она сменилась негативной. По прогнозу ГИБДД, в будущем ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному», в зависимости от развития российской экономики. Однако в любом случае после 2018 года произойдет резкий откат в области безопасности движения.
Среди причин в докладе упоминается неконтролируемый рост числа автомобилей, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за его техническим состоянием. Также говорится об увеличении разрыва между темпами автомобилизации и развитием дорожной сети, повышении среднего возраста водителей и «ряде экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности, пишет «Коммерсант».
При этом в документе не приводится конкретных мер по исправлению ситуации, а только общие формулировки. Например, в стратегии говорится о формировании «в общественном сознании негативного отношения к нарушителям ПДД» и развитии «механизмов экономического стимулирования» водителей к соблюдению правил.
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