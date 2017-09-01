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  • 01.09, 13:05

    В Канаде отменили гендерную идентичность

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    В Канаде отменили гендерную идентичность

    В Канаде отменили гендерную идентичность

    В Канаде отменили гендерную идентичность

    В Канаде вступили в силу поправки об отметках гендерной идентичности в паспорте: теперь в паспорте можно не указывать свой пол.

    В канадском паспорте появилась возможность указать в паспорте «третий пол». Латинскую букву «X» теперь могут ставить те граждане, которые не хотят идентифицировать себя как женщина или мужчина. Пока опыт будет распространен только в двух канадских регионах.

    Ахмед Хуссейн, министр по иммиграции и гражданству Канады: «Введя обозначение „Х“ в государственных документах, мы сделали важный шаг к обеспечению равенства для всех граждан независимо от гендерной идентичности и того, как она выражается».

    «Третий пол» кроме Канады признают также в Германии, Австралии и Новой Зеландии.

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