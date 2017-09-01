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  • 01.09, 11:33

    В Москве Курбан-байрам отметили свыше 200 тысяч верующих

    1 комментарий
    В Москве <nobr>Курбан-байрам</nobr> отметили свыше 200 тысяч верующих

    В Москве Курбан-байрам отметили свыше 200 тысяч верующих

    В Москве <nobr>Курбан-байрам</nobr> отметили свыше 200 тысяч верующих
  • Фото: ТАСС

    • В Москве в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Курбан-байрама, приняли участие более 200 тысяч человек.

    Как сообщили в столичном главке МВД, нарушений общественного порядка допущено не было.

    Безопасность в местах проведения религиозных обрядов обеспечивали более 13 тысяч сотрудников Росгвардии и полицейских.

    Отметим, что в связи с мусульманским праздником сегодня утром были перекрыты несколько улиц. Кроме того, на вход была закрыта станция метро «Проспект мира».

    смотретьПразднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях
    Празднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях
    Напомним, сегодня по всему миру мусульмане отмечают Курбан-байрам — праздник жертвоприношения и окончания хаджа. Праздник отмечается в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам).

    С поздравлением к верующим обратился Владимир Путин. Президент отметил мощную созидательную и объединяющую силу российской мусульманской общины, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Владимир Путин, президент РФ: «Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе».

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