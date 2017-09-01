В Крыму заявили о провале телевещания с Украины

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил, что Украина не смогла начать вещание своих каналов на территории полуострова.
Полонский отметил, что все украинские проекты, направленные на реализацию в Крыму, изначально носят провальный характер. Это же касается и запланированной Киевом трансляции своих телеканалов в Крыму, передает РИА Новости.
Дмитрий Полонский, вице-премьер крымского правительства: «Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине».
Министр добавил, что Киев и дальше может обманывать украинский народ, однако жителям Крыма до этого нет дела. «Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной», — пояснил Полонский.
Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина начала трансляцию своих телеканалов на Крым в тестовом режиме. При этом он пообещал, что полноценное вещание начнется к 1 сентября.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Дмитрий Полонский, вице-премьер крымского правительства: «Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине».
Министр добавил, что Киев и дальше может обманывать украинский народ, однако жителям Крыма до этого нет дела. «Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной», — пояснил Полонский.
Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина начала трансляцию своих телеканалов на Крым в тестовом режиме. При этом он пообещал, что полноценное вещание начнется к 1 сентября.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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