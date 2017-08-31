В России решили уменьшить дорожные знаки

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об установке знаков уменьшенного размера по всей России.
Ожидается, что до конца года соответствующие изменения будут внесены в госстандарты.
Как отметил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, правительственная комиссия поддержала перенос уменьшенных знаков из эксперимента в постоянное использование.
Ранее знаки уменьшенного размера (50 на 50 и 40 на 40 сантиметров) появились на пяти московских улицах: Большой и Малой Никитских, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках. Также эксперимент проводился в Петербурге, Саратове и Владимире.
Кроме того, на заседании было принято решение о сокращении числа знаков, связанных с парковкой и различной дополнительной информацией, сообщает «Газета.Ru».
Как отметил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, правительственная комиссия поддержала перенос уменьшенных знаков из эксперимента в постоянное использование.
Ранее знаки уменьшенного размера (50 на 50 и 40 на 40 сантиметров) появились на пяти московских улицах: Большой и Малой Никитских, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках. Также эксперимент проводился в Петербурге, Саратове и Владимире.
Кроме того, на заседании было принято решение о сокращении числа знаков, связанных с парковкой и различной дополнительной информацией, сообщает «Газета.Ru».
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