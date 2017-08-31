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  • 31.08, 18:54

    Российский турист насмерть разбился в турецком отеле

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    Российский турист насмерть разбился в турецком отеле

    Российский турист насмерть разбился в турецком отеле

    35-летний мужчина из России погиб, упав с балкона в Турции.

    Трагедия произошла в одном из отелей города Сиде в провинции Анталья. Погибший мужчина приехал на отдых с женой.

    Как рассказала супруга туриста, мужчина вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Заметив, что супруг никак не возвращается в номер, жена отправилась на балкон и увидела мужа лежащим внизу.

    По данным правоохранительных органов, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение, передает «Интерфакс».

    Отметим, что ранее сегодня стало известного о гибели российского туриста на водохранилище Оймапынар в Анталье. Мужчина во время экскурсии решил искупаться, нырнул в воду и пропал. Позднее спасатели обнаружили тело россиянина.

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