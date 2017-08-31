ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 18:54

    У шведского принца Карла Филиппа родился сын

    комментировать
    У шведского принца Карла Филиппа родился сын

    У шведского принца Карла Филиппа родился сын

    У шведского принца Карла Филиппа родился сын
  • Фото Associated Press © 2017

    • В семье принца Швеции Карла Филиппа и его супруги принцессы Софьи родился второй ребенок.

    Мальчик появился на свет сегодня в 11:24 по местному времени (12:24 мск) в больнице Дандерюд в Стокгольме.

    Как сообщили в пресс-службе королевского двора, вес ребенка составил 3,4 килограмма, рост — 49 сантиметров. Мальчик и принцесса чувствуют себя хорошо.



    Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Был наследником шведского престола до конституционной реформы 1979 года и изменения порядка престолонаследия. Из-за этого он переместился на четвертое место (после своей сестры кронпринцессы Виктории и племянников).

    Карл Филипп сыграл свадьбу с моделью Софией Хелльквист в июне 2015 года. А 19 апреля 2016 года у пары родился первый сын.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru