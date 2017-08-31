У шведского принца Карла Филиппа родился сын

В семье принца Швеции Карла Филиппа и его супруги принцессы Софьи родился второй ребенок.
Мальчик появился на свет сегодня в 11:24 по местному времени (12:24 мск) в больнице Дандерюд в Стокгольме.
Как сообщили в пресс-службе королевского двора, вес ребенка составил 3,4 килограмма, рост — 49 сантиметров. Мальчик и принцесса чувствуют себя хорошо.
Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Был наследником шведского престола до конституционной реформы 1979 года и изменения порядка престолонаследия. Из-за этого он переместился на четвертое место (после своей сестры кронпринцессы Виктории и племянников).
Карл Филипп сыграл свадьбу с моделью Софией Хелльквист в июне 2015 года. А 19 апреля 2016 года у пары родился первый сын.
Как сообщили в пресс-службе королевского двора, вес ребенка составил 3,4 килограмма, рост — 49 сантиметров. Мальчик и принцесса чувствуют себя хорошо.
Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Был наследником шведского престола до конституционной реформы 1979 года и изменения порядка престолонаследия. Из-за этого он переместился на четвертое место (после своей сестры кронпринцессы Виктории и племянников).
Карл Филипп сыграл свадьбу с моделью Софией Хелльквист в июне 2015 года. А 19 апреля 2016 года у пары родился первый сын.
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