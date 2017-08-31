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  • 31.08, 17:24

    Захарова: ИГИЛ активно торгует человеческими органами

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    Захарова: ИГИЛ активно торгует человеческими органами

    Захарова: ИГИЛ активно торгует человеческими органами

    Официальный представитель МИД РФ рассказала, как «Исламское государство» пытается компенсировать снижение доходов от торговли нефтью.

    По словам Марии Захаровой, в минувшем году доходы запрещенной группировки от продажи углеводородов упали до 200–250 млн долларов с 1 млрд долларов в 2015 году. К этому привела операция ВКС РФ — российские летчики уничтожили более 200 мест добычи нефти и газа и несколько тысяч бензовозов.

    Однако, сообщила представитель МИД РФ на брифинге, ИГИЛ адаптируется к новым условиям. В частности, увеличились доходы от поборов с подконтрольных территорий, вымогательств, похищений людей и торговли антиквариатом.

    Кроме того, боевики активно торгуют человеческими органами, а также получают доходы от инвестиций в рыбоводческие хозяйства в Ираке и игры на фондовых рынках. А в октябре 2016 года появились сообщения о попытках ИГИЛ вложиться в недвижимость в Европе и США.

    Напомним, прямая трансляция брифинга Марии Захаровой велась на сайте НТВ.Ru.

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