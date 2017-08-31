На базе проекта «Ты супер! Танцы» конкурсанты знакомятся друг с другом

Участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы» сейчас готовятся к отборочному туру и постепенно знакомятся друг с другом. Ребята из Азербайджана даже провели презентацию своей республики в картинках, ведь никто из них не говорит по-русски .

Большинство участников проекта «Ты супер! Танцы» дальше своих городов и поселков никогда и не выезжали, но почти каждый хочет, чтобы о его родине узнали побольше. Делегация из Азербайджана в первые же дни на базе проекта решила провести целую лекцию о своей стране.



Из Азербайджана на конкурс приехали четверо участников. Никто из них не говорит по-русски, но лучше слов за них говорили картины, которые дети нарисовали сами, и, конечно, национальный танец — универсальный язык, понятный каждому.



Севда, одетая в белоснежный национальный костюм, страдает от одиночества. Она живет в интернате. Ей сложно без слез даже произнести слово «мама», ведь именно мама отвела девочку в детский дом.



Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, у женщины есть только съемный угол и работа за гроши с утра до ночи. Она и сама живет впроголодь. Девочка понимает, что в детдоме ей будет лучше, и вместе с мамой мечтает накопить денег, чтобы переехать в новую, светлую квартиру.



Своего отца Севда никогда не видела. Ей часто задавали вопрос, хотела бы она его увидеть? Девочка всегда отвечала: нет. А теперь на секунду задумалась и сказала, что хочет увидеть его один только раз, чтобы сказать ему одну только фразу: ты бросил такую дочь, как я, а теперь посмотри, какой я стала!



Севда свою тоску гонит прочь, тем более, что вокруг теперь столько друзей. И как не рассказать им о сказочной стране, в которой она живет. Дети узнали о древних достопримечательностях Баку и новых амбициозных проектах вроде самого высокого небоскреба на планете.



Ребята говорят на разных языках, живут в разных городах и странах, каждый из них пережил свою страшную историю. Все они еще вчера рассказывали о предательствах и одиночестве, а сегодня с уверенностью говорит «я не один».