Под Челябинском из психбольницы сбежал пациент без пальцев

Сбежавшего пациента психоневрологического интерната второй день ищут в Челябинской области.
В Челябинской области разыскивают 67-летнего пациента Кувашинского психоневрологического интерната. Мужчина пропал 29 августа — не пришел на ужин. Самостоятельные поиски сотрудников клиники результата не принесли, и больница попросила помощи у спасателей.
Спасатели уже обследовали ближайший лес и дороги, сегодня к поискам подключилась пожарная часть.
Мужчина, судя по всему, не мог уйти далеко, так как у него ампутированы пальцы ног. Ранее больной никогда не сбегал из больницы. Отмечается, что 67-летний мужчина прожил в интернате 40 лет, передает РИА Новости.
Спасатели уже обследовали ближайший лес и дороги, сегодня к поискам подключилась пожарная часть.
Мужчина, судя по всему, не мог уйти далеко, так как у него ампутированы пальцы ног. Ранее больной никогда не сбегал из больницы. Отмечается, что 67-летний мужчина прожил в интернате 40 лет, передает РИА Новости.
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