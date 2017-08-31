Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 17:24

    Под Челябинском из психбольницы сбежал пациент без пальцев

    комментировать

    Под Челябинском из психбольницы сбежал пациент без пальцев

    Под Челябинском из психбольницы сбежал пациент без пальцев

    Сбежавшего пациента психоневрологического интерната второй день ищут в Челябинской области.

    В Челябинской области разыскивают 67-летнего пациента Кувашинского психоневрологического интерната. Мужчина пропал 29 августа — не пришел на ужин. Самостоятельные поиски сотрудников клиники результата не принесли, и больница попросила помощи у спасателей.

    Спасатели уже обследовали ближайший лес и дороги, сегодня к поискам подключилась пожарная часть.

    Мужчина, судя по всему, не мог уйти далеко, так как у него ампутированы пальцы ног. Ранее больной никогда не сбегал из больницы. Отмечается, что 67-летний мужчина прожил в интернате 40 лет, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru