Лукашенко приказал улучшить белорусский электромобиль до уровня Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил отечественным разработчикам электрокаров стремиться к аналогичному уровню.
Президент Белоруссии, протестировав последнюю модель электромобиля Tesla, назвал его космическим кораблем, а также сравнил его с отечественными разработками, сообщает РИА Новости.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Стартует он, как космический корабль. За две с половиной секунды — 100 километров. Но меня интересовало, как он держит дорогу. Идеально».
Лукашенко отметил, что подробно ознакомился и с недавно созданным белорусским электрокаром.
Александр Лукашенко: «Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично».
Однако он подчеркнул, что до уровня Tesla белорусскому автопрому еще далеко.
Александр Лукашенко: «Ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею… лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать».
В конце августа белорусские ученые представили электромобиль, созданный на базе Geely. Белорусский лидер поручил как можно скорее заняться его усовершенствованием. «Вы должны мне в ближайшее время внести предложения», — поручил глава государства.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Стартует он, как космический корабль. За две с половиной секунды — 100 километров. Но меня интересовало, как он держит дорогу. Идеально».
Лукашенко отметил, что подробно ознакомился и с недавно созданным белорусским электрокаром.
Александр Лукашенко: «Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично».
Однако он подчеркнул, что до уровня Tesla белорусскому автопрому еще далеко.
Александр Лукашенко: «Ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею… лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать».
В конце августа белорусские ученые представили электромобиль, созданный на базе Geely. Белорусский лидер поручил как можно скорее заняться его усовершенствованием. «Вы должны мне в ближайшее время внести предложения», — поручил глава государства.
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