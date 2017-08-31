Житель Ярославской области обворовал магазин 23 раза за два дня

Преступника, который 23 раза зашел за наживой ярославский в магазин, удалось вычислить с помощью камеры видеонаблюдения.
Жителя из Пошехонья Ярославской области обвинили в совершении многочисленных краж из одного и того же магазина. Мужчина в течение двух дней 23 раза зашел в магазин и выносил под одеждой алкоголь и продукты питания.
В первый день грабитель совершил девять хищений, во второй уже 14 и был задержан. Безработный мужчина во всем признался, раскаялся и заявил, что готов возместить магазину ущерб.
Против вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «Интерфакс».
В первый день грабитель совершил девять хищений, во второй уже 14 и был задержан. Безработный мужчина во всем признался, раскаялся и заявил, что готов возместить магазину ущерб.
Против вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «Интерфакс».
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