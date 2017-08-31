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  • 31.08, 15:54

    Житель Ярославской области обворовал магазин 23 раза за два дня

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    Житель Ярославской области обворовал магазин 23 раза за два дня

    Житель Ярославской области обворовал магазин 23 раза за два дня

    Преступника, который 23 раза зашел за наживой ярославский в магазин, удалось вычислить с помощью камеры видеонаблюдения.

    Жителя из Пошехонья Ярославской области обвинили в совершении многочисленных краж из одного и того же магазина. Мужчина в течение двух дней 23 раза зашел в магазин и выносил под одеждой алкоголь и продукты питания.

    В первый день грабитель совершил девять хищений, во второй уже 14 и был задержан. Безработный мужчина во всем признался, раскаялся и заявил, что готов возместить магазину ущерб.

    Против вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «Интерфакс».

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