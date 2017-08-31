Захарова: боевики планируют применить химоружие в Сирии

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что боевики готовят провокацию с использованием химического оружия в Сирии.
По словам Марии Захаровой, российская сторона располагает данными о том, что группировка «Шабах ас-Сунна» получила доступ к химическому оружию.
Как сообщила представитель МИД РФ на брифинге в Москве, боевики планируют использовать несколько ракет с боевыми отравляющими веществами против мирного населения в сирийской провинции Деръа. После этого в химатаке обвинят правительственные войска.
Напомним, прямая трансляция брифинга Марии Захаровой продолжает на сайте НТВ.Ru.
Как сообщила представитель МИД РФ на брифинге в Москве, боевики планируют использовать несколько ракет с боевыми отравляющими веществами против мирного населения в сирийской провинции Деръа. После этого в химатаке обвинят правительственные войска.
Напомним, прямая трансляция брифинга Марии Захаровой продолжает на сайте НТВ.Ru.
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