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  • 31.08, 15:53

    Российский турист пропал в Анталье во время экскурсии по озеру

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    Российский турист пропал в Анталье во время экскурсии по озеру

    Российский турист пропал в Анталье во время экскурсии по озеру

    В турецкой провинции Анталья ищут российского туриста, пропавшего во время экскурсии.

    Турист Николай Белов исчез во время поездки по водохранилищу Оймапынар. Россиянин выпал из лодки.

    Сейчас поисковая операция продолжается. Российские дипломаты уже запросили у турецкой стороны подробную информацию о происшествии, передает РИА Новости.

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