Медведев призвал защитить Россию от порошкового алкоголя

Дмитрий Медведев назвал порошковый алкоголь исключительно опасным для здоровья.
В связи с этим, отметил премьер, продажу порошкового алкоголя в РФ необходимо запретить, как это уже произошло в Европе и США.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Эта порошковая продукция потенциально и исключительно опасна для здоровья, она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. Производители этого порошка пытались продавать его в Евросоюзе и в США, но власти эту торговлю запретили практически везде».
Медведев отметил, что производители готовы ввозить порошковый алкоголь в Россию, однако страну необходимо защитить от «подобной экспансии», передает «Интерфакс».
Также премьер сообщил, что сегодня на заседании правительства рассматривался законопроект о запрете производства и продажи в России порошкового алкоголя. За нарушение запрета предлагается ввести штраф в размере до 500 тыс. рублей.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Эта порошковая продукция потенциально и исключительно опасна для здоровья, она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. Производители этого порошка пытались продавать его в Евросоюзе и в США, но власти эту торговлю запретили практически везде».
Медведев отметил, что производители готовы ввозить порошковый алкоголь в Россию, однако страну необходимо защитить от «подобной экспансии», передает «Интерфакс».
Также премьер сообщил, что сегодня на заседании правительства рассматривался законопроект о запрете производства и продажи в России порошкового алкоголя. За нарушение запрета предлагается ввести штраф в размере до 500 тыс. рублей.
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