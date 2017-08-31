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  • 31.08, 15:54
    Валерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь. Валерия, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВалерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь

    Валерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь

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    Валерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь

    Валерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь

    Валерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь

      2 сентября на НТВ стартует новый сезон одной из самых рейтинговых программ на отечественном телевидении — «Секрет на миллион». Бессменная ведущая Лера Кудрявцева вновь приглашает звездных друзей и предлагает им раскрыть секреты своей личной жизни за солидное вознаграждение. Первой гостьей в новом сезоне стала певица Валерия.

      Народная артистка России в студии программы сделает шокирующие признания. Звезда откровенно расскажет, как много лет была жертвой домашнего насилия, и почему после расторжения брака с Шульгиным, находилась в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь троих детей.

      Валерия расскажет, как познакомилась с женатым мужчиной, будучи несовершеннолетней, и увела его из семьи. Вспомнит, при каких обстоятельствах завязался скандальный роман с продюсером Александром Шульгиным. А также знаменитая артистка объяснит, почему так и не смогла наладить отношения со всеми детьми ее мужа — Иосифа Пригожина.

      смотретьВалерия — откровенно о своих браках. Как она сбежала от композитора к продюсеру? Народная артистка и ее «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
      Валерия — откровенно о своих браках. Как она сбежала от композитора к продюсеру? Народная артистка и ее «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
      Все подробности откровенной беседы в программе «Секрет на миллион» зрители увидят совсем скоро — в субботу, 2 сентября, в 17:00 на телеканале НТВ.

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