Валерия рассказала НТВ о домашнем насилии и страхе за свою жизнь

2 сентября на НТВ стартует новый сезон одной из самых рейтинговых программ на отечественном телевидении — «Секрет на миллион». Бессменная ведущая Лера Кудрявцева вновь приглашает звездных друзей и предлагает им раскрыть секреты своей личной жизни за солидное вознаграждение. Первой гостьей в новом сезоне стала певица Валерия.
Народная артистка России в студии программы сделает шокирующие признания. Звезда откровенно расскажет, как много лет была жертвой домашнего насилия, и почему после расторжения брака с Шульгиным, находилась в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь троих детей.
Валерия расскажет, как познакомилась с женатым мужчиной, будучи несовершеннолетней, и увела его из семьи. Вспомнит, при каких обстоятельствах завязался скандальный роман с продюсером Александром Шульгиным. А также знаменитая артистка объяснит, почему так и не смогла наладить отношения со всеми детьми ее мужа — Иосифа Пригожина.
Все подробности откровенной беседы в программе «Секрет на миллион» зрители увидят совсем скоро — в субботу, 2 сентября, в 17:00 на телеканале НТВ.
Валерия расскажет, как познакомилась с женатым мужчиной, будучи несовершеннолетней, и увела его из семьи. Вспомнит, при каких обстоятельствах завязался скандальный роман с продюсером Александром Шульгиным. А также знаменитая артистка объяснит, почему так и не смогла наладить отношения со всеми детьми ее мужа — Иосифа Пригожина.
Все подробности откровенной беседы в программе «Секрет на миллион» зрители увидят совсем скоро — в субботу, 2 сентября, в 17:00 на телеканале НТВ.
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