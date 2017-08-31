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  • 31.08, 15:54
    Молния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео. Канада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМолния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео

    Молния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео

    1 комментарий
    Молния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео

    Молния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео

    Молния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео

      Пользователи Интернета обсуждают бурную реакцию жителей Канады, которые стали свидетелями удара молнии.

      Судя по всему, авторы ролика понимали, что надвигается ураган, поэтому камеру под навесом установили заранее. Однако когда молния все-таки ударила и угодила в дерево в нескольких метрах от людей, мужчины дали волю чувствам и своим голосовым связкам. Их крики огласили всю округу.

      Сосну, на которую пришелся разряд, разорвало в щепки. Кроме того, молния серьезно повредила кровлю здания. Впрочем, хозяева не отчаиваются. Они уверены — в этот день им очень повезло, ведь они остались живы.

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