Молния ударила в дерево и разорвала его в щепки: видео

Пользователи Интернета обсуждают бурную реакцию жителей Канады, которые стали свидетелями удара молнии.

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Судя по всему, авторы ролика понимали, что надвигается ураган, поэтому камеру под навесом установили заранее. Однако когда молния все-таки ударила и угодила в дерево в нескольких метрах от людей, мужчины дали волю чувствам и своим голосовым связкам. Их крики огласили всю округу.



Сосну, на которую пришелся разряд, разорвало в щепки. Кроме того, молния серьезно повредила кровлю здания. Впрочем, хозяева не отчаиваются. Они уверены — в этот день им очень повезло, ведь они остались живы.