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  • 31.08, 15:53
    В Екатеринбурге пациент со сломанной рукой избил фельдшеров скорой помощи. врачи, Екатеринбург, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге пациент со сломанной рукой избил фельдшеров скорой помощи

    В Екатеринбурге пациент со сломанной рукой избил фельдшеров скорой помощи

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    В Екатеринбурге пациент со сломанной рукой избил фельдшеров скорой помощи

    В Екатеринбурге пациент со сломанной рукой избил фельдшеров скорой помощи

    В Екатеринбурге пациент со сломанной рукой избил фельдшеров скорой помощи

      В Екатеринбурге пьяный пациент со сломанной рукой напал на фельдшеров скорой помощи, приехавших по вызову. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного и выложили в Сеть.

      Скорая помощь приехала по вызову к мужчине, сломавшему руку. Медики наложили пострадавшему шину и настоятельно рекомендовали отправиться в больницу. Правда, ехать пришлось бы в другой конец города, и это не понравилось пациенту. Он потребовал отвезти его в ближайшую клинику, а получив отказ, вместе с приятелем набросился на фельдшеров.

      Сотрудники скорой закрылись в машине, тогда буйный пациент принялся крушить все вокруг, повредив при этом вторую руку. Впрочем, здесь медицина оказалась бессильна. Пришлось звонить в полицию, а больной, несмотря на травмы, сбежал. А вот его приятелю уйти от стражей порядка не удалось.

      Позже выяснилось, что оба хулигана были пьяны. Впрочем, даже протрезвев, задержанный так и не смог вспомнить все и рассказать стражам порядка подробности инцидента.

      Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Самого же зачинщика конфликта разыскивают.

      Матвей Демин, заведующий оперативным отделом станции скорой помощи Екатеринбурга: «Был на вызове нанесен ущерб санитарному автомобилю, разбито стекло. Применено физическое насилие в отношении сотрудников бригады. В результате один из медицинских работников получил травму. Оформлен больничный лист. Легкой степени, но, тем не менее, травматические повреждения были получены».

      Фельдшеры уже заявили, что намерены добиваться, чтобы агрессивного пациента и его друга привлекли к ответственности. К слову за нападение на фельдшеров им может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.

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