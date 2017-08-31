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  • 31.08, 14:23
    Победившие на олимпиаде по русскому сирийские школьники прибыли в «Артек». дети и подростки, отдых и досуг, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПобедившие на олимпиаде по русскому сирийские школьники прибыли в «Артек»

    Победившие на олимпиаде по русскому сирийские школьники прибыли в «Артек»

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    Победившие на олимпиаде по русскому сирийские школьники прибыли в «Артек»

    Победившие на олимпиаде по русскому сирийские школьники прибыли в «Артек»

    Победившие на олимпиаде по русскому сирийские школьники прибыли в «Артек»

      На отдых в «Артек» прилетели 24 сирийских школьника. Поездка в Россию — приз для девятиклассников, победивших на олимпиаде по русскому языку, которая проводилась в САР.

      Школьникам предстояло выполнить непростые задания, написать сочинение и рассказать на русском о своем родном городе в Сирии. На мирном берегу Черного моря ребята проведут целый месяц. До поездки в Крым они побывали в Москве и посмотрели достопримечательности столицы.

      Тем временем в самой Сирии сразу во всех зонах деэскалации прошла видеоконференция с участием сирийских и российских военных, а также представителей оппозиции. Обсуждались вопросы контроля за прохождением гуманитарных конвоев и проведение культурных мероприятий на освобожденных территориях. Отдельно поговорили о начале нового учебного года и восстановлении образовательной инфраструктуры.

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