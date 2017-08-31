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  • 31.08, 12:51

    Названные в честь конфедератов улицы Голливуда переименуют

    1 комментарий

    Названные в честь конфедератов улицы Голливуда переименуют

    Названные в честь конфедератов улицы Голливуда переименуют

    Горсовет Голливуда (штат Флорида) одобрил идею переименования трех улиц, названных в честь генералов армии южан во время гражданской войны в США 1861–1865 годов. Речь идет об улицах Натана Бедфорда Форреста, Джона Белла Худа и Роберта Эдварда Ли.

    По информации газеты The Miami Herald, пять членов горсовета инициативу поддержали, один высказался против. Решение прокомментировал мэр Голливуда.

    Джош Леви, мэр города Голливуда: «Мы не поддерживаем ненависть. Мы не поддерживаем символы ненависти. То, что причиняет боль одному, ранит меня и, должно быть, всех нас».

    Голливудские активисты уже почти 10 лет требуют переименования этих улиц, но многим жителям эта идея не нравилась. Пока не уточняются, какие названия присвоят улицам.

    В США развернута масштабная кампания по борьбе с памятниками участникам гражданской войны, сражавшимся на стороне Конфедерации южных штатов. Поводом стали события в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Там 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников. В разгар уличных стычек машина, которой управлял 20-летний неонацист, на большой скорости влетела в толпу демонстрантов. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

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