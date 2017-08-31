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  • 31.08, 11:21

    В России после проверок Роструда выплатили 9 млрд рублей долгов по зарплатам

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    В России после проверок Роструда выплатили 9 млрд рублей долгов по зарплатам

    В России после проверок Роструда выплатили 9 млрд рублей долгов по зарплатам

    Более 568 тысяч россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату в первые шесть месяцев этого года, сообщили в Роструде.

    Федеральная служба по труду и занятости провели порядка 19 тысяч проверок, в ходе которых выявили почти 51 тысячу случаев задержки зарплаты по всей России.

    По данным Росстата, сейчас работодатели задолжали своим сотрудникам более 3 млрд рублей. Однако сумма реальных долгов может быть больше, потому что эксперты не могли учесть тех, кто получает зарплату в конвертах.

    Всего же в ходе проверок, которые провели специалисты Роструда, гражданам выплатили более 9,2 млрд рублей. Свои законно заработанные деньги получили более 568 тысяч россиян.

    Руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал «Известиям», что по сравнению с первым полугодием 2016-го практически во всех основных отраслях экономики снижается число предприятий-должников. Примерно на 20%. Кроме того, работодатели стали ответственнее относиться к выплатам авансов, зарплаты и отпускных.

    Вуколов напомнил, что задержка зарплаты даже на один день считается серьезным нарушением трудового законодательства.

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