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  • 31.08, 11:21

    Суд продлил домашний арест бывшего главы Удмуртии Соловьева

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    Суд продлил домашний арест бывшего главы Удмуртии Соловьева

    Суд продлил домашний арест бывшего главы Удмуртии Соловьева

    Экс-губернатор Удмуртии Александр Соловьев останется под домашним арестом до 4 октября.

    Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции, до 4 октября.

    Соловьев по-прежнему будет находиться в московской квартире одной из своих дочерей. Ему запрещено выходить из квартиры без разрешения следователей, пользоваться телефоном и Интернетом, а также общаться со СМИ и с участниками процесса, кроме следователя и адвоката. Под домашний арест из СИЗО Соловьев был переведен в августе.

    Сам экс-губернатор и его адвокат не возражали против такого решения, сообщает «Интерфакс».

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    Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Имущество Соловьева и его дочери: квартиры в Ижевске и Москве, дом в деревне Каменное, два земельных участка в Удмуртии и автомобиль — были арестованы.

    Соловьев признал свою вину и дает показания по делу.

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