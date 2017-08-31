Суд продлил домашний арест бывшего главы Удмуртии Соловьева

Экс-губернатор Удмуртии Александр Соловьев останется под домашним арестом до 4 октября.
Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции, до 4 октября.
Соловьев по-прежнему будет находиться в московской квартире одной из своих дочерей. Ему запрещено выходить из квартиры без разрешения следователей, пользоваться телефоном и Интернетом, а также общаться со СМИ и с участниками процесса, кроме следователя и адвоката. Под домашний арест из СИЗО Соловьев был переведен в августе.
Сам экс-губернатор и его адвокат не возражали против такого решения, сообщает «Интерфакс».
Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Имущество Соловьева и его дочери: квартиры в Ижевске и Москве, дом в деревне Каменное, два земельных участка в Удмуртии и автомобиль — были арестованы.
Соловьев признал свою вину и дает показания по делу.
Соловьев по-прежнему будет находиться в московской квартире одной из своих дочерей. Ему запрещено выходить из квартиры без разрешения следователей, пользоваться телефоном и Интернетом, а также общаться со СМИ и с участниками процесса, кроме следователя и адвоката. Под домашний арест из СИЗО Соловьев был переведен в августе.
Сам экс-губернатор и его адвокат не возражали против такого решения, сообщает «Интерфакс».
Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Имущество Соловьева и его дочери: квартиры в Ижевске и Москве, дом в деревне Каменное, два земельных участка в Удмуртии и автомобиль — были арестованы.
Соловьев признал свою вину и дает показания по делу.
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