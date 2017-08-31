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  • 31.08, 09:49

    В центре Петербурга Ford сбил 4 человек на тротуаре

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    В центре Петербурга Ford сбил 4 человек на тротуаре

    В центре Петербурга Ford сбил 4 человек на тротуаре

    В центре Петербурга Ford сбил 4 человек на тротуаре

    Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в самом центре Северной столицы. Там иномарка протаранила группу пешеходов.

    ДТП случилось около 1:20 у дома №28 по Невскому проспекту. Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль Ford Mondeo по неустановленным причинам вылетел на тротуар и сбил 4 человек.

    Сообщается, что все пешеходы получили средний вред здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется проверка.

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