В центре Петербурга Ford сбил 4 человек на тротуаре

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в самом центре Северной столицы. Там иномарка протаранила группу пешеходов.
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ДТП случилось около 1:20 у дома №28 по Невскому проспекту. Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль Ford Mondeo по неустановленным причинам вылетел на тротуар и сбил 4 человек.
Сообщается, что все пешеходы получили средний вред здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется проверка.
Сообщается, что все пешеходы получили средний вред здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется проверка.
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