В Мекку и Медину на ежегодный хадж съехались 2 миллиона мусульман

В Саудовской Аравии начался ежегодный хадж по святым местам Мекки и Медины. В этом году его совершат почти 2 миллиона человек, в том числе более 20 тысяч паломников из России. Это рекордные цифры.

Верующие стремятся совершить хадж, несмотря на подорожание путевок, которые стоят около 200 тысяч рублей. До святых мест люди добирались на самолетах. Считается, что паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Кульминация хаджа пройдет в долине Арафат. Сотни тысяч человек заполнят окрестные горы и обратятся с молитвами к богу.



Мухаммад Курбандибиров, заместитель имама центральной мечети Махачкалы: «Это местность, где принимается любая мольба. Здесь мы просим у Аллаха, чтобы он сохранил Дагестан и Россию от войн, пожаров, природных катаклизмов».



После ритуала в долине Арафат верующие отправятся в соседнюю долину Мина. Там установлены специальные столбы, которые олицетворяют человеческие пороки. Паломникам нужно будет попасть в них камнями.