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  • 31.08, 06:48

    В Казахстане произошла авария на шахте, есть погибшие

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    В Казахстане произошла авария на шахте, есть погибшие

    В Казахстане произошла авария на шахте, есть погибшие

    В Карагандинской области Казахстана на шахте произошел выброс метана.

    На шахте «Казахстанская», принадлежащей компании «Арселор Миттал Темиртау», произошел выброс метана. В момент аварии под землей работали более 130 человек. По предварительной информации, погибли не менее 3 горняков.

    Руслан Иманкулов, представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана: «В шахте, по предварительным данным, находилось 136 человек. При этом на аварийном участке, по предварительным данным, оставались 4 человека. По имеющейся на данный момент информации, 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты».

    В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, пишет ТАСС.

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