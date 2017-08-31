В Бразилии на трассе столкнулись 36 машин, начался пожар

Не менее 20 человек пострадали при столкновении 36 машин в Бразилии, уже известно о двух погибших.
Как передает Globo, автомобильное движение между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро полностью перекрыто из-за масштабной аварии с участием почти четырех десятков автомобилей.
Масштабная автокатастрофа произошла на юго-востоке Бразилии в районе населенного пункта Жакареи. На трассе столкнулись 36 машин, включая несколько грузовиков.
По сообщениям очевидцев, причиной аварии стали лесные пожары, дым от которых заволок дорогу. Два грузовика и 14 легковых автомобилей выгорели дотла. В полиции сообщают о том, что в аварии погибли два человека, более 20 получили ранения и травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работают следователи и спасатели, которые пытаются освободить дорогу. В настоящее время трасса полностью блокирована.
Масштабная автокатастрофа произошла на юго-востоке Бразилии в районе населенного пункта Жакареи. На трассе столкнулись 36 машин, включая несколько грузовиков.
По сообщениям очевидцев, причиной аварии стали лесные пожары, дым от которых заволок дорогу. Два грузовика и 14 легковых автомобилей выгорели дотла. В полиции сообщают о том, что в аварии погибли два человека, более 20 получили ранения и травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работают следователи и спасатели, которые пытаются освободить дорогу. В настоящее время трасса полностью блокирована.
O que sobrou dos carros na Rodovia Carvalho Pinto pic.twitter.com/M2azrMRlSg— Curiosidades Esporti (@curiosidade_esp) 30 августа 2017 г.
Acidente de trânsito com #vítimas na Rodovia, atendido com 22 viaturas do 11°GB e 17°GB, no município de Jacareí. https://t.co/vYqdwRmMYM pic.twitter.com/AaFC2jLuuy— 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 30 августа 2017 г.
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