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  • 31.08, 03:46

    В Бразилии на трассе столкнулись 36 машин, начался пожар

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    В Бразилии на трассе столкнулись 36 машин, начался пожар

    В Бразилии на трассе столкнулись 36 машин, начался пожар

    В Бразилии на трассе столкнулись 36 машин, начался пожар

    Не менее 20 человек пострадали при столкновении 36 машин в Бразилии, уже известно о двух погибших.

    Как передает Globo, автомобильное движение между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро полностью перекрыто из-за масштабной аварии с участием почти четырех десятков автомобилей.

    Масштабная автокатастрофа произошла на юго-востоке Бразилии в районе населенного пункта Жакареи. На трассе столкнулись 36 машин, включая несколько грузовиков.

    По сообщениям очевидцев, причиной аварии стали лесные пожары, дым от которых заволок дорогу. Два грузовика и 14 легковых автомобилей выгорели дотла. В полиции сообщают о том, что в аварии погибли два человека, более 20 получили ранения и травмы и были госпитализированы.

    На месте происшествия работают следователи и спасатели, которые пытаются освободить дорогу. В настоящее время трасса полностью блокирована.







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