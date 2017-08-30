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  • 30.08, 21:43

    Автомобиль на полном ходу врезался в автобусную остановку в Краснодаре: есть жертвы

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    Автомобиль на полном ходу врезался в автобусную остановку в Краснодаре: есть жертвы

    Автомобиль на полном ходу врезался в автобусную остановку в Краснодаре: есть жертвы

    Автомобиль на полном ходу врезался в автобусную остановку в Краснодаре: есть жертвы

    Один человек погиб и не менее семи получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Краснодаре.

    Легковой автомобиль на большой скорости протаранил остановку на Ейском шоссе, сбив ожидавших автобуса людей. Один человек погиб. Пострадали не менее семи человек: пешеходов и ехавших в автомобиле, сообщил ТАСС источник в краевом управлении ГИБДД. У них серьезные травмы.

    По предварительным данным, автомобиль протаранил остановку после столкновения с другой машиной на шоссе. По словам очевидцев, повреждения получили еще несколько автомобилей, находившихся поблизости. Пострадавших «раскидало в радиусе 20 метров».


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