Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 21:43

    В Париже воры ограбили винный погреб, добравшись до него по катакомбам

    комментировать

    В Париже воры ограбили винный погреб, добравшись до него по катакомбам

    В Париже воры ограбили винный погреб, добравшись до него по катакомбам

    Воры вынесли более 300 бутылок ценных вин из частного винного погреба в Париже. В хранилище грабители пробрались по катакомбам.

    Ограбленный погреб находился в престижном районе Парижа недалеко от Люксембургского сада. По версии полиции, грабители заранее определили, где надо пробить отверстие, чтобы добраться до вина. К этому месту они пробрались через парижские катакомбы.

    Как пишет The Guardian, стоимость украденного вина составляет 250 тысяч евро.

    Добавим, что парижские катакомбы включают в себя более 250 километров подземных тоннелей и находятся в более чем 20 метрах под землей. В настоящий момент они закрыты для посторонних. Экскурсии проводятся только на участке из двух километров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru