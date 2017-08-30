В Париже воры ограбили винный погреб, добравшись до него по катакомбам

Воры вынесли более 300 бутылок ценных вин из частного винного погреба в Париже. В хранилище грабители пробрались по катакомбам.
Ограбленный погреб находился в престижном районе Парижа недалеко от Люксембургского сада. По версии полиции, грабители заранее определили, где надо пробить отверстие, чтобы добраться до вина. К этому месту они пробрались через парижские катакомбы.
Как пишет The Guardian, стоимость украденного вина составляет 250 тысяч евро.
Добавим, что парижские катакомбы включают в себя более 250 километров подземных тоннелей и находятся в более чем 20 метрах под землей. В настоящий момент они закрыты для посторонних. Экскурсии проводятся только на участке из двух километров.
Как пишет The Guardian, стоимость украденного вина составляет 250 тысяч евро.
Добавим, что парижские катакомбы включают в себя более 250 километров подземных тоннелей и находятся в более чем 20 метрах под землей. В настоящий момент они закрыты для посторонних. Экскурсии проводятся только на участке из двух километров.
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