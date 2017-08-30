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  • 30.08, 20:12

    Арестован сын актера, обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького

    1 комментарий
    Арестован сын актера, обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького

    Арестован сын актера, обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького

    Арестован сын актера, обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького
  • Фото: ТАСС

    • Хамовнический суд Москвы до 13 октября отправил под арест Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти молодого человека в Парке имени Горького.

    Адвокат Корнея Макарова, которого обвиняют в избиении до смерти человека в московском парке, заявил, что решение об аресте его подзащитного будет обжаловано, передает «Интерфакс».

    Сегодня Макарову было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователь сообщил, что после инцидента в парке молодой человек уехал в Таиланд. Его обвинили в розыск. После возвращения в Россию подозреваемый вместе с адвокатом сам явился в правоохранительные органы.

    Обвиняемый попросил суд отправить его под домашний арест. «Доказательств того, что мой доверитель может скрыться, нет. О том, что он находился в Таиланде, следствие не знало, пока мы сами об этом не рассказали», — пояснил защитник. Также подозреваемый отказался признать свою вину.

    смотретьСмертельное избиение блогера в парке Горького попало на видео
    Смертельное избиение блогера в парке Горького попало на видео
    Инцидент в Парке Горького произошел 13 августа. Блогер и предприниматель Стас Думкин прогуливался с друзьями в парке, в нему подошли незнакомцы, сбили с его головы шляпу и избили. После драки Думкина без сознания привезли в больницу, через неделю он скончался. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

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