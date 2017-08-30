Московские экстрасенсы делят особняк Джуны на Арбате

Решается судьба знаменитого и загадочного особняка на Арбате, в котором преподавала сама Джуна. Там до сих пор располагается знаменитая Академия альтернативных наук. Впрочем, после смерти целительницы окружение делит ее наследство.

Сначала за дом боролись сотрудники института. Оба называют себя близкими друзьями экстресенса. И вот на первом заседании суда объявились еще два претендента. Кто-же это, задалась вопросом корреспондент НТВ Дарья Масалова.



Кто здесь законный наследник, а кто самозванец — этот спор возник почти сразу после смерти знаменитой предсказательницы Джуны и не может разрешится уже два года. Вот и сегодня разбирательства начались, что называется, в досудебном порядке — прямо у здания дворца правосудия. Тех, кто претендует на наследие умершей целительницы, двое: Валерий Камшылов и Бит Алекс Саргон. Предмет их спора — квадратные метры в особняке на Арбате и право считаться академиком.



При жизни Джуны у особняка в центре столицы выстраивались очереди страждущих. Сейчас же немноголюдно. Детище целительницы — Международная академия альтернативных наук — фактически не работает. Во-первых, потому что нет хозяина. А во-вторых, из-за долга за аренду. Пока ученики воюют за право возглавить основное детище своей наставницы, задолженность выросла до 6 миллионов. По документам три этажа здания принадлежат правительству Москвы. Один — Академии Джуны.



Завещания предсказательница не оставила. Но Валерий Камшылов уверяет: если бы Джуна успела это сделать, там точно стояла бы его фамилия. Себя он называет ближайшим другом умершей. Они были знакомы без малого 30 лет, со времен ее переезда в Москву. И кому, как не ему возглавить академию и заполнить энергией и светом почти 200 квадратных метров? Подробнее — в репортаже НТВ.