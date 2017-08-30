ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 18:42

    В Ленобласти обезвредили банду лжеполицейских, похищавших людей

    комментировать

    В Ленобласти обезвредили банду лжеполицейских, похищавших людей

    В Ленобласти обезвредили банду лжеполицейских, похищавших людей

    В Ленинградской области задержали шестерых мужчин, подозреваемых в похищении людей.

    Банда промышляла в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Злоумышленники представлялись полицейскими, а потом угрожали и похищали своих жертв. Удерживая потерпевших в машине, похитители требовали деньги за освобождение от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям.

    В отношении шестерых подозреваемых в возрасте от 27 до 38 лет возбуждено дело. При обысках у них нашли оружие, поддельные удостоверения и наркотики, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru