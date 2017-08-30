В Ленобласти обезвредили банду лжеполицейских, похищавших людей

В Ленинградской области задержали шестерых мужчин, подозреваемых в похищении людей.
Банда промышляла в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области. Злоумышленники представлялись полицейскими, а потом угрожали и похищали своих жертв. Удерживая потерпевших в машине, похитители требовали деньги за освобождение от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям.
В отношении шестерых подозреваемых в возрасте от 27 до 38 лет возбуждено дело. При обысках у них нашли оружие, поддельные удостоверения и наркотики, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.
В отношении шестерых подозреваемых в возрасте от 27 до 38 лет возбуждено дело. При обысках у них нашли оружие, поддельные удостоверения и наркотики, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.
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