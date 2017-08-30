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  • 30.08, 17:11
    На дорогах Подмосковья количество камер увеличат в 10 раз. автомобили, дорожное движение, Московская область, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа дорогах Подмосковья количество камер увеличат в 10 раз

    На дорогах Подмосковья количество камер увеличат в 10 раз

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    На дорогах Подмосковья количество камер увеличат в 10 раз

    На дорогах Подмосковья количество камер увеличат в 10 раз

    На дорогах Подмосковья количество камер увеличат в 10 раз

      За водителями на подмосковных дорогах будут следить гораздо пристальнее. Минтранс к концу года планирует в 10 раз увеличить количество камер фиксации нарушений. Предполагается, что благодаря круглосуточному контролю за действиями водителей количество ДТП значительно сократится, а вот штрафов неизбежно станет больше. В арсенале блюстителей порядка много хитрых новинок.

      Внешне камеры нового образца мало чем отличаются от старых, но работают по другому принципу. Скорость замеряют не с помощью радара, а через видеоряд. Система по пикселям анализирует съемку дорожного движения, поэтому антирадар при приближении к новым камерам будет молчать и не издаст привычного звука.

      Такую систему уже используют в Москве, а теперь ее внедряют в Подмосковье. Количество таких камер до конца года увеличится в 10 раз. Эти меры, как ожидается, поможет уменьшить смертность на дорогах.

      Если о стационарной камере, например, могут предупредить те же «Яндекс.Карты», то о мобильной они не сообщат. Комплекс движется быстрее, чем о нем успевают узнать несознательные водители, во всяком случае в теории.

      Как передает корреспондент Алина Репина, совсем незаметными инструменты фиксации не станут. Согласно закону, и о мобильных, и о стационарных камерах должен предупреждать соответствующий знак, который не слишком интересен тому, что не превышает скорость.

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