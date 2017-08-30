Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 15:40

    Кадыров объяснил, почему губернатор Петербурга «болел» за «Ахмат»

    комментировать

    Кадыров объяснил, почему губернатор Петербурга «болел» за «Ахмат»

    Кадыров объяснил, почему губернатор Петербурга «болел» за «Ахмат»

    Рамзан Кадыров опроверг заявления о том, что губернатор-Петербурга Георгий Полтавченко, скандировавший «Ахмат — сила!», якобы болел за грозненский футбольный клуб.

    Глава Чечни подчеркнул, что лозунг «Ахмат — сила!» появился задолго до переименования «Терека», и сегодня эти слова «с гордостью произносят тысячи политиков и спортсменов во всем мире».

    При этом Кадыров выразил сожаление в связи с тем, что «под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы», и подчеркнул, что спорт должен объединять. Так, Кадыров отметил, что чеченские болельщики поддерживают команды из других регионов, когда те выступают в Европе.

    Кроме того, Кадыров напомнил, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни, и подчеркнул, что в Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская.

    Совсем недавно мы принимали дорогого гостя — губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг «Ахмат-Сила!» Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК «Ахмат», а не «Зенит». Поясняю тем, кто не знает, что лозунг «Ахмат-Сила» появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! «Ахмат» — общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения. Вот краткий список: @akhmat_mma , @akhmat_kickboxing , @akhmat_boxing , @akhmatgrozny (РФК), @akhmat_wrestchr.ru , @akhmat_muaythai_grozny , @akhmat_arena , @akhmat_tower_smart_building , @akhmat_racing_team , @akhmat_samashki , @nur_akhmat (Казахстан), @akhmat_ulyanovsk , @akhmat_moscow , @akhmat.blg (Благовещенск), @chechen_kikcboxing95 . Ахмат — это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России — террористами, вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала. Тысячи политиков и спортсменов во всём мире произносят с гордостью лозунг «Ахмат-Сила!» Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что «Зенит», ЦСКА или «Рубин» сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов. Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Ещё раз говорю, спорт должен сближать нас! Ахмат — Сила, Ахмат-Победитель, Ахмат-Великий человек, который осознанно отдал свою жизнь ради спасения жизней миллионов россиян! #Кадыров #Россия #Ахмат #Зенит

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)



    смотретьФутболисты «Зенита» разгромили «Ахмат» и стали лидерами премьер-лиги
    Футболисты «Зенита» разгромили «Ахмат» и стали лидерами премьер-лиги
    Напомним, в день матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) спикер парламента Чечни и президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов опубликовал запись, на которой Полтавченко в кругу чеченских высокопоставленных чиновников произносит фразу «Ахмат — сила!». Позднее в Смольном объяснили, что петербургский градоначальник всегда поддерживает «Зенит», а слова «Ахмат — сила!» являются лозунгом всех спортсменов в Чечне.

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru