Кадыров объяснил, почему губернатор Петербурга «болел» за «Ахмат»

Рамзан Кадыров опроверг заявления о том, что
губернатор-Петербурга Георгий Полтавченко, скандировавший «Ахмат — сила!», якобы болел за грозненский футбольный клуб.
При этом Кадыров выразил сожаление в связи с тем, что «под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы», и подчеркнул, что спорт должен объединять. Так, Кадыров отметил, что чеченские болельщики поддерживают команды из других регионов, когда те выступают в Европе.
Кроме того, Кадыров напомнил, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни, и подчеркнул, что в Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская.
Совсем недавно мы принимали дорогого гостя — губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг «Ахмат-Сила!» Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК «Ахмат», а не «Зенит». Поясняю тем, кто не знает, что лозунг «Ахмат-Сила» появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! «Ахмат» — общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения. Вот краткий список: @akhmat_mma , @akhmat_kickboxing , @akhmat_boxing , @akhmatgrozny (РФК), @akhmat_wrestchr.ru , @akhmat_muaythai_grozny , @akhmat_arena , @akhmat_tower_smart_building , @akhmat_racing_team , @akhmat_samashki , @nur_akhmat (Казахстан), @akhmat_ulyanovsk , @akhmat_moscow , @akhmat.blg (Благовещенск), @chechen_kikcboxing95 . Ахмат — это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России — террористами, вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала. Тысячи политиков и спортсменов во всём мире произносят с гордостью лозунг «Ахмат-Сила!» Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что «Зенит», ЦСКА или «Рубин» сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов. Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Ещё раз говорю, спорт должен сближать нас! Ахмат — Сила, Ахмат-Победитель, Ахмат-Великий человек, который осознанно отдал свою жизнь ради спасения жизней миллионов россиян! #Кадыров #Россия #Ахмат #Зенит
Напомним, в день матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) спикер парламента Чечни и президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов опубликовал запись, на которой Полтавченко в кругу чеченских высокопоставленных чиновников произносит фразу «Ахмат — сила!». Позднее в Смольном объяснили, что петербургский градоначальник всегда поддерживает «Зенит», а слова «Ахмат — сила!» являются лозунгом всех спортсменов в Чечне.
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