«Мне очень страшно»: Чулпан Хаматову напугал арест Серебренникова

Российская актриса Чулпан Хаматова заступилась за режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручении ей знака почетного гражданина Казани.
Чулпан Хаматова назвала домашний арест Кирилла Серебренникова несправедливым и незаконным. Также актриса отметила, что от всех событий, которые произошли с российским режиссером, ей «очень страшно».
Чулпан Хаматова, актриса: «Наверное, многие из вас знают, что недавно произошло, на мой взгляд, грустнейшее, трагическое событие. Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг, совершенно, на мой взгляд, несправедливо и незаконно. Мне очень страшно. Я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове».
Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября. Он обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Серебренникову запрещено покидать свою квартиру в центре Москвы, пользоваться Интернетом и телефонами. Посещать свое место работы — театр «Гоголь-центр» — режиссер может только с разрешения следователя.
Чулпан Хаматова, актриса: «Наверное, многие из вас знают, что недавно произошло, на мой взгляд, грустнейшее, трагическое событие. Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг, совершенно, на мой взгляд, несправедливо и незаконно. Мне очень страшно. Я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове».
Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября. Он обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Серебренникову запрещено покидать свою квартиру в центре Москвы, пользоваться Интернетом и телефонами. Посещать свое место работы — театр «Гоголь-центр» — режиссер может только с разрешения следователя.
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