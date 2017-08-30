В Новой Москве пенсионерка отбеливателем выжгла глаза подростку

Пенсионерка напала на подростков в подъезде одного из домов в Новой Москве.
Инцидент произошел на улице Солнечная в Троицке. 70-летняя местная жительница подошла к подросткам, стоявшим возле лифта, и плеснула отбеливающим средством в лицо одному из молодых людей.
В результате подросток получил химический ожог век и глаз первой степени.
Что же касается пенсионерки, то ее скрутили и передали полиции товарищи пострадавшего. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сейчас выясняется, что стало причиной ее агрессии, передает агентство «Москва».
В результате подросток получил химический ожог век и глаз первой степени.
Что же касается пенсионерки, то ее скрутили и передали полиции товарищи пострадавшего. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сейчас выясняется, что стало причиной ее агрессии, передает агентство «Москва».
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