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  • 30.08, 15:40

    В Новой Москве пенсионерка отбеливателем выжгла глаза подростку

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    В Новой Москве пенсионерка отбеливателем выжгла глаза подростку

    В Новой Москве пенсионерка отбеливателем выжгла глаза подростку

    Пенсионерка напала на подростков в подъезде одного из домов в Новой Москве.

    Инцидент произошел на улице Солнечная в Троицке. 70-летняя местная жительница подошла к подросткам, стоявшим возле лифта, и плеснула отбеливающим средством в лицо одному из молодых людей.

    В результате подросток получил химический ожог век и глаз первой степени.

    Что же касается пенсионерки, то ее скрутили и передали полиции товарищи пострадавшего. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сейчас выясняется, что стало причиной ее агрессии, передает агентство «Москва».

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