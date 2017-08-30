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  • 30.08, 15:40
    Совет по развитию гражданского общества занялся проблемой утилизации отходов. мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовет по развитию гражданского общества занялся проблемой утилизации отходов

    Совет по развитию гражданского общества занялся проблемой утилизации отходов

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    Совет по развитию гражданского общества занялся проблемой утилизации отходов

    Совет по развитию гражданского общества занялся проблемой утилизации отходов

    Совет по развитию гражданского общества занялся проблемой утилизации отходов

      На заседании Совета по развитию гражданского общества при президенте сегодня обсуждают, как избавиться от стихийных свалок, сделать мусорные полигоны безопасными, а также создать современные технологии по переработке.

      Главы муниципалитетов, правозащитники и депутаты признают, что закрытие полигонов не решит всех проблем. В России мало перерабатывающих заводов, а утилизацией часто занимаются непрофильные организации. В Госдуме в Год экологии обсуждают законопроекты, которые должны кардинально изменить ситуацию.

      Ольга Тимофеева, председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды: «Чем больше и громче мы эти темы будем обсуждать, тем более качественно будем вести наши правила игры. Много лет этим вопросом никто не занимался. Какое количество мусора культивирует каждый из вас, по 3–4-5 пакетиков, куда они деваются, не улетают в космос, их невозможно сжечь».

      На заседании Совет по правам человека и Министерство природных ресурсов заключили соглашение о сотрудничестве.

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