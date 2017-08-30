Убийство врача в мурманском онкодиспансере сняла камера наблюдения

Убийство заведующего поликлиникой мурманского онкологического диспансера Игоря Тюленева попало в объектив камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как мужчина подходит к медику и несколько раз бьет его ножом. В результате Тюленев получил смертельные раны и скончался на месте.
Напомним, резня в мурманском онкодиспансере произошла утром 9 августа. С заведующим поликлиникой расправился его пациент, который считал, что болен раком, а медик скрыл диагноз, чтобы не расстраивать его. После убийства врача пациент покончил с собой.
Отметим, что Игорь Тюленев четверть века занимался лечением тяжелобольных людей.
Напомним, резня в мурманском онкодиспансере произошла утром 9 августа. С заведующим поликлиникой расправился его пациент, который считал, что болен раком, а медик скрыл диагноз, чтобы не расстраивать его. После убийства врача пациент покончил с собой.
Отметим, что Игорь Тюленев четверть века занимался лечением тяжелобольных людей.
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