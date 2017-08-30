На Ставрополье фермер избил подростка за победу в боксерском поединке

Следователи проверяют информацию о избиении мальчика взрослым мужчиной в одном из сел Ставропольского края.
По данным местных СМИ, фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его 13 летним товарищем. Когда подросток начал побеждать, мужчина вмешался и избил мальчика до потери сознания.
В результате подросток попал в больницу с диагнозом «разрыв барабанной перепонки».
Кроме того, в СМИ отмечалось, что в отношении фермера не завели уголовное дело, так как у него якобы были покровители в полиции.
По распоряжению и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслана Шехмурзова начата проверка случившегося. В ближайшее время следователи намерены возбудить уголовное дело и «принять меры к тому, чтобы в скором времени человек, посмевший так жестоко поступить с ребенком, ответил перед судом по всей строгости закона», отмечается на сайте СУ СКР по региону.
В результате подросток попал в больницу с диагнозом «разрыв барабанной перепонки».
Кроме того, в СМИ отмечалось, что в отношении фермера не завели уголовное дело, так как у него якобы были покровители в полиции.
По распоряжению и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслана Шехмурзова начата проверка случившегося. В ближайшее время следователи намерены возбудить уголовное дело и «принять меры к тому, чтобы в скором времени человек, посмевший так жестоко поступить с ребенком, ответил перед судом по всей строгости закона», отмечается на сайте СУ СКР по региону.
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