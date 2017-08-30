Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 14:09

    На Ставрополье фермер избил подростка за победу в боксерском поединке

    комментировать

    На Ставрополье фермер избил подростка за победу в боксерском поединке

    На Ставрополье фермер избил подростка за победу в боксерском поединке

    Следователи проверяют информацию о избиении мальчика взрослым мужчиной в одном из сел Ставропольского края.

    По данным местных СМИ, фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его 13 летним товарищем. Когда подросток начал побеждать, мужчина вмешался и избил мальчика до потери сознания.

    В результате подросток попал в больницу с диагнозом «разрыв барабанной перепонки».

    Кроме того, в СМИ отмечалось, что в отношении фермера не завели уголовное дело, так как у него якобы были покровители в полиции.

    По распоряжению и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслана Шехмурзова начата проверка случившегося. В ближайшее время следователи намерены возбудить уголовное дело и «принять меры к тому, чтобы в скором времени человек, посмевший так жестоко поступить с ребенком, ответил перед судом по всей строгости закона», отмечается на сайте СУ СКР по региону.





    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru