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  • 30.08, 14:10

    Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

    6 комментариев
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

    Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

    Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Семья Гуцериевых три года подряд остается самой богатой семьей в России по версии Forbes.

    Российское издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг самых состоятельных семей предпринимателей в России. Первую строчку в нем в третий раз заняла семья Гуцериевых. Гуцериевым принадлежит группа компаний «Сафмар», в которую входят торговая сеть «Эльдорадо». Также они владеют 57,7% акций «М.Видео». Общее состояние семьи журнал оценил в 9,9 млрд долларов.

    На втором месте — семья Ротенбергов, члены которой владеют СМП Банком, компанией «Стройгазмонтаж» и несколько спортивных клубов, в частности, хоккейный клуб СКА. Их состояние журнал оценил в 4,2 млрд долларов. В 2014 году семья занимала первое место в рейтинге, но ее состояние сократилось после введения США антироссийских санкций.

    Третью строчку в рейтинге заняли братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (2,7 млрд долларов), владеющие холдингом «Промсвязькапитал», в который входят Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

    На четвертом месте оказались сыновья первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева Айрат и Радик, а также сын Айрата Тимур. Их состояние оценивается в 2,2 млрд долларов.

    Как отмечает издание, в первые годы составления рейтинга почти во всех семьях бизнес делился между его основателями, как правило, братьями. Теперь же владельцы крупного бизнеса стали делиться долями со вторым поколением — чаще всего с сыновьями и племянниками.

    При составлении рейтинга журнал учитывал стоимость принадлежащих семьям предпринимателей активов: акций компаний, недвижимости и земельных участков, а также личного имущества.

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