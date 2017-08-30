4 сентября в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетной драмы «Жена полицейского» от продюсерского центра Павла Лунгина. Главные роли в картине исполнили обладательница премии «Золотой орел» Виктория Толстоганова и заслуженный артист России Виталий Кищенко.
Сюжет сериала «Жена полицейского» разворачивается вокруг семьи Валецких. Лера — счастливая домохозяйка, полностью посвятившая себя детям и любимому супругу Виктору (Виталий Кищенко), майору полиции. Но что если ей предстоит узнать, что ее супруг вовсе не тот, за кого себя выдает? Незаконные дела и двойная жизнь — увидеть истинное лицо любимого человека Лере помогает молодой оперативник Глеб Смыслов (Станислав Беляев). Многолетний брак рушится в одночасье. Теперь им предстоит решить, готовы ли они остаться семьей и смогут ли вместе противостоять бандитской группировке — друзьям из прошлой жизни Виктора.
Виктория Толстоганова, актриса: «Образ моей героини от меня довольно далёк, и всё же я постаралась ее понять и полюбить. Она, конечно, странная… Впервые читая сценарий, я поймала себя на мысли, что мне частенько хочется ее прибить. Знаете, бывают такие женщины, и моя героиня — одна из них. При работе над образом я старалась не упускать этот момент и помнить о первом впечатлении, которое она на меня произвела. Впрочем, с ее занудством, настойчивостью и местами даже навязчивостью это было несложно. Вместе с тем моя героиня наивная, открытая, честная… Словом, я старалась сделать ее разной — неоднозначной, объемной, живой».
Виктория Толстоганова, актриса: «Образ моей героини от меня довольно далёк, и всё же я постаралась ее понять и полюбить. Она, конечно, странная… Впервые читая сценарий, я поймала себя на мысли, что мне частенько хочется ее прибить. Знаете, бывают такие женщины, и моя героиня — одна из них. При работе над образом я старалась не упускать этот момент и помнить о первом впечатлении, которое она на меня произвела. Впрочем, с ее занудством, настойчивостью и местами даже навязчивостью это было несложно. Вместе с тем моя героиня наивная, открытая, честная… Словом, я старалась сделать ее разной — неоднозначной, объемной, живой».
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