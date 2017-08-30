Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
Онлайн на сайте
Помидорная битва в Испании
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 12:38
    «Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда». гимнастика, знаменитости, музыка и музыканты, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда»

    «Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда»

    комментировать
    «Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда»

    «Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда»

    «Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда»

      Музыкант Сергей Шнуров с нескрываемым восторгом посмотрел номер российских гимнасток.

      Певец в своем Instagram разместил видео, на котором он запечатлен во время просмотра выступления сборной России по художественной гимнастике на Универсиаде в Тайбэе. В качестве музыкального сопровождения спортсменки выбрали одну из самых известных песен группы «Ленинград».

      «Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни „Ленинграда“»! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам! — написал Шнуров в комментарии к ролику.

      На видео по пояс голый Шнуров с массивной золотой цепью на шее держит в руках смартфон и комментирует выступление спортсменок. Грациозные девушки с мячами и скакалками воодушевили музыканта. «Симпатичные, какие классные девчонки, а! Я начинаю любить гимнастику!» — с восхищением воскликнул Шнуров.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru