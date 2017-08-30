«Классные девчонки»: Шнуров оценил выступление российских гимнасток под песню «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров с нескрываемым восторгом посмотрел номер российских гимнасток.
Певец в своем Instagram разместил видео, на котором он запечатлен во время просмотра выступления сборной России по художественной гимнастике на Универсиаде в Тайбэе. В качестве музыкального сопровождения спортсменки выбрали одну из самых известных песен группы «Ленинград».
«Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни „Ленинграда“»! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам! — написал Шнуров в комментарии к ролику.
На видео по пояс голый Шнуров с массивной золотой цепью на шее держит в руках смартфон и комментирует выступление спортсменок. Грациозные девушки с мячами и скакалками воодушевили музыканта. «Симпатичные, какие классные девчонки, а! Я начинаю любить гимнастику!» — с восхищением воскликнул Шнуров.
«Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни „Ленинграда“»! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам! — написал Шнуров в комментарии к ролику.
На видео по пояс голый Шнуров с массивной золотой цепью на шее держит в руках смартфон и комментирует выступление спортсменок. Грациозные девушки с мячами и скакалками воодушевили музыканта. «Симпатичные, какие классные девчонки, а! Я начинаю любить гимнастику!» — с восхищением воскликнул Шнуров.
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