Лужков займется производством витаминов

Бывший мэр Москвы намерен заняться производством витаминов, укрепляющих кровеносные сосуды.
Наладить производство сырца рутина решили на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области.
Под эти цели пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращивают специальные сорта гречихи — красную и белую, отмечает РИА Новости.
Препарат рутин относится к флавоноидам — веществам группы витамина Р. Он укрепляет кровеносные сосуды человека. Сейчас рутин в Россию в основном поступает из Китая, Японии и Кореи, где он производится из плодов софоры.
Напомним, Юрий Лужков занимал пост московского градоначальника с 1992 года. В отставку его отправили в 2010-м с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этого Лужков занялся сельским хозяйством.
Под эти цели пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращивают специальные сорта гречихи — красную и белую, отмечает РИА Новости.
Препарат рутин относится к флавоноидам — веществам группы витамина Р. Он укрепляет кровеносные сосуды человека. Сейчас рутин в Россию в основном поступает из Китая, Японии и Кореи, где он производится из плодов софоры.
Напомним, Юрий Лужков занимал пост московского градоначальника с 1992 года. В отставку его отправили в 2010-м с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этого Лужков занялся сельским хозяйством.
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