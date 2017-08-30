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  • 30.08, 12:38

    Лужков займется производством витаминов

    4 комментария
    Лужков займется производством витаминов

    Лужков займется производством витаминов

    Лужков займется производством витаминов

    Бывший мэр Москвы намерен заняться производством витаминов, укрепляющих кровеносные сосуды.

    Наладить производство сырца рутина решили на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области.

    Под эти цели пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращивают специальные сорта гречихи — красную и белую, отмечает РИА Новости.

    Препарат рутин относится к флавоноидам — веществам группы витамина Р. Он укрепляет кровеносные сосуды человека. Сейчас рутин в Россию в основном поступает из Китая, Японии и Кореи, где он производится из плодов софоры.

    Напомним, Юрий Лужков занимал пост московского градоначальника с 1992 года. В отставку его отправили в 2010-м с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этого Лужков занялся сельским хозяйством.

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