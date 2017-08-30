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  • 30.08, 11:07

    В квартире на западе Москвы нашли мумию

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    В квартире на западе Москвы нашли мумию

    В квартире на западе Москвы нашли мумию

    Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, мумифицированное тело которого найдено в квартире с столичном районе Раменки.

    Как рассказал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах, в полицию обратилась пенсионерка, которая заявила, что ее племянник, проживающий на Университетском проспекте, перестал выходить на связь. По ее словам, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

    По указанному адресу прибыли полицейские, которые и обнаружили в квартире мумифицированное, частично скелетированное тело. По их данным, мужчина умер около двух месяцев назад.

    Обнаружение тела подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ведется следствие.

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