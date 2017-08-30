Фёдор Конюхов хочет обогнуть земной шар на весельной лодке

Известный путешественник Фёдор Конюхов поделился своими планами на встрече с выпускниками школ, набравшими в это году 100 баллов на ЕГЭ по географии.
Фёдор Конюхов, путешественник: «Я хочу обойти (земной шар) на весельной лодке, грести 222 дня с Австралии в Австралию».
По словам Конюхова, лодка строится в Англии. Он также сообщил, что намерен за пять дней облететь земной шар на планере. К строительству планера привлечены 7 стран, размах его крыльев будет рекордным для экспедиций Конюхова — 44 метра. Путешественник сообщил, что это будет беспосадочный перелет.
Сейчас Конюхов проходит соответствующее обучение в Литве.У него есть образование только летчика малой авиации, чего для этой экспедиции оказалось недостаточно, передает РИА Новости.
По словам Конюхова, лодка строится в Англии. Он также сообщил, что намерен за пять дней облететь земной шар на планере. К строительству планера привлечены 7 стран, размах его крыльев будет рекордным для экспедиций Конюхова — 44 метра. Путешественник сообщил, что это будет беспосадочный перелет.
Сейчас Конюхов проходит соответствующее обучение в Литве.У него есть образование только летчика малой авиации, чего для этой экспедиции оказалось недостаточно, передает РИА Новости.
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