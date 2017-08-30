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  • 30.08, 05:03

    Небензя: КНДР должна отказаться от ракетной и ядерной программ

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    Небензя: КНДР должна отказаться от ракетной и ядерной программ

    Небензя: КНДР должна отказаться от ракетной и ядерной программ

    КНДР должна отказаться от запрещенных резолюциями ООН программ, а проблемы Корейского полуострова следует решать мирным путем. Об этом заявил после закрытых консультаций в СБ ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Ракетная и ядерная программы КНДР должны быть быстро и без задержек прекращены. Запуски баллистических ракет КНДР представляют серьезную угрозу для судоходства и авиасообщения в регионе и угрожают мирным гражданам, в данном случае — гражданам Японии.

    Мы призываем к полному соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН. Пхеньян должен остановить эти программы и вернуться к режиму нераспространения ядерного оружия, соблюдению правил МАГАТЭ и присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия».

    По словам Небензи, военного решения проблем Корейского полуострова не существует, а попытки повлиять на ситуацию через санкции неэффективны. Постпред высказался за снижение военной активности на Корейском полуострове и указал на «срочную необходимость создания атмосферы доверия среди стран региона», передает ТАСС.

    Ранее СБ ООН на закрытых консультациях осудил очередное ракетное испытание в КНДР.

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