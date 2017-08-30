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  • 30.08, 03:32
    Плохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию». Литва, СССР, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию»

    Плохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию»

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    Плохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию»

    Плохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию»

    Плохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию»

      Литва хочет стрясти с России миллиарды евро за потери от советской оккупации. Почему желающие выставить нам счет забывают, сколько стоило освобождение Европы от фашизма?

      С неожиданной проблемой столкнулась Литва, которая вслед за Латвией и Польшей решила предъявить финансовые претензии России «за потери от советской оккупации». Долги-то эти несуществующие они бы и не прочь стрясти, да вот только никак найти не могут, кто бы их посчитал. Интересное совпадение — буквально на днях было объявлено, что Россия полностью рассчиталась по долгам СССР.

      Почему желающие выставить счет нашей стране забывают, сколько стоило, например, освобождение Европы от фашизма и какое наследство получили эти страны от эпохи социализма? И на чем основаны выводы местных ученых, что, не будь Советского Союза, у прибалтов все равно бы не получилось идти путем Дании и Финляндии.

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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