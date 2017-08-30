Плохая память: как Прибалтика и Польша выставляют счета за «советскую оккупацию»

Литва хочет стрясти с России миллиарды евро за потери от советской оккупации. Почему желающие выставить нам счет забывают, сколько стоило освобождение Европы от фашизма?
С неожиданной проблемой столкнулась Литва, которая вслед за Латвией и Польшей решила предъявить финансовые претензии России «за потери от советской оккупации». Долги-то эти несуществующие они бы и не прочь стрясти, да вот только никак найти не могут, кто бы их посчитал. Интересное совпадение — буквально на днях было объявлено, что Россия полностью рассчиталась по долгам СССР.
Почему желающие выставить счет нашей стране забывают, сколько стоило, например, освобождение Европы от фашизма и какое наследство получили эти страны от эпохи социализма? И на чем основаны выводы местных ученых, что, не будь Советского Союза, у прибалтов все равно бы не получилось идти путем Дании и Финляндии.
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
Почему желающие выставить счет нашей стране забывают, сколько стоило, например, освобождение Европы от фашизма и какое наследство получили эти страны от эпохи социализма? И на чем основаны выводы местных ученых, что, не будь Советского Союза, у прибалтов все равно бы не получилось идти путем Дании и Финляндии.
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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