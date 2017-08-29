Барьерист Шубенков победил на этапе Мирового вызова в Загребе

Российский барьерист Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров на этапе Мирового вызова IAAF в Загребе.
Результат Шубенкова — 13,12 секунды. Россиянин одержал первую победу в сезоне. Вторым стал американец Девон Аллен (13,19), третьим у финишу пришел венгр Балаш Баджи (13,46).
Еще одна россиянка Виктория Прокопенко заняла второе место в тройном прыжке, показав результат 13,96 метра. Победу одержала спортсменка из Ямайки Шаньека Рикеттс (14,45 м), тройку замкнула литовка Довиле Дзиндзалетайте (13,95).
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
Еще одна россиянка Виктория Прокопенко заняла второе место в тройном прыжке, показав результат 13,96 метра. Победу одержала спортсменка из Ямайки Шаньека Рикеттс (14,45 м), тройку замкнула литовка Довиле Дзиндзалетайте (13,95).
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
Комментарии