Морские дьяволы
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  • 29.08, 22:59

    В Турции модель расстреляла любовника-актера и погибла

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    В Турции модель расстреляла <nobr>любовника-актера</nobr> и погибла

    В Турции модель расстреляла любовника-актера и погибла

    В Турции модель расстреляла <nobr>любовника-актера</nobr> и погибла

    В одном из отелей Стамбула найдены мертвыми популярный ведущий и актер сериалов Ватан Шашмаз и его экс-возлюбленная модель Акер Филиз.

    Как сообщает сайт Dni.Ru со ссылкой на полицию, трагедия разыгралась 28 августа после шумной вечеринки в турецком отеле. Праздник затянулся, и в какой-то момент 43-летний актер оказался в одном номере со своей бывшей возлюбленной, 55-летней моделью Акер Филиз.

    Мужчина и женщина затеяли выяснение отношений, которое окончилось трагически для обоих. В полиции считают, что между ними возникла ссора, в результате которой женщина четыре раза выстрелила в спину актера.

    Установленные в отеле камеры видеонаблюдения показали, что в номер, кроме них, никто больше не входил, а из номера никто не выходил. Между тем обстоятельства смерти женщины не приводятся.

    Ватан Шашмаз популярен в Турции как актер, сыгравший во множестве сериалов. В последние годы карьера актера пошла на спад и Ватан перебивался случайными заработками: снимался в рекламе, участвовал в телешоу. После расставания бывшая возлюбленная продолжала преследовать телезвезду. Он признавался, что она может причинить ему неприятности.

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