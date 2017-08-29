В Турции модель расстреляла любовника-актера и погибла

В одном из отелей Стамбула найдены мертвыми популярный ведущий и актер сериалов Ватан Шашмаз и его
экс-возлюбленная модель Акер Филиз.
Как сообщает сайт Dni.Ru со ссылкой на полицию, трагедия разыгралась 28 августа после шумной вечеринки в турецком отеле. Праздник затянулся, и в какой-то момент 43-летний актер оказался в одном номере со своей бывшей возлюбленной, 55-летней моделью Акер Филиз.
Мужчина и женщина затеяли выяснение отношений, которое окончилось трагически для обоих. В полиции считают, что между ними возникла ссора, в результате которой женщина четыре раза выстрелила в спину актера.
Установленные в отеле камеры видеонаблюдения показали, что в номер, кроме них, никто больше не входил, а из номера никто не выходил. Между тем обстоятельства смерти женщины не приводятся.
Ватан Шашмаз популярен в Турции как актер, сыгравший во множестве сериалов. В последние годы карьера актера пошла на спад и Ватан перебивался случайными заработками: снимался в рекламе, участвовал в телешоу. После расставания бывшая возлюбленная продолжала преследовать телезвезду. Он признавался, что она может причинить ему неприятности.
Мужчина и женщина затеяли выяснение отношений, которое окончилось трагически для обоих. В полиции считают, что между ними возникла ссора, в результате которой женщина четыре раза выстрелила в спину актера.
Установленные в отеле камеры видеонаблюдения показали, что в номер, кроме них, никто больше не входил, а из номера никто не выходил. Между тем обстоятельства смерти женщины не приводятся.
Ватан Шашмаз популярен в Турции как актер, сыгравший во множестве сериалов. В последние годы карьера актера пошла на спад и Ватан перебивался случайными заработками: снимался в рекламе, участвовал в телешоу. После расставания бывшая возлюбленная продолжала преследовать телезвезду. Он признавался, что она может причинить ему неприятности.
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